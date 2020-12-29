شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إلغاء الـvar في جلسة طارئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس احمد مجاهد جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم مصير استمرار تطبيق تقنية الفيديو ببطولة الدوري الممتاز من عدمها وفقا لما ستراه اللجنة من الناحية الفنية والتقنية والتكلفة المالية.
ووفقا لمصدر داخل الجبلاية فإن الاتجاه الأقوي داخل اللجنة هو دراسة إلغاء تقنية الفار بسبب التكلفة المرتفعة جداً .
واضاف المصدر: "القرار الرسمي من الغاء تقنية حكم الفيديو سيتم إعلانها خلال الاسبوع الجاري سواء بالإلغاء رسمياُ أو الاستمرار مع وضع آليه تطبيق جديدة" .
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