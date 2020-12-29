شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي: الفوز على أسوان بداية لتصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صادق، لاعب الإسماعيلي، صاحب الهدف الثاني للدروايش في مرمى أسوان، إن فريقه كان يحتاج للفوز على أولاد النيل، لتصحيح مساره في الدوري الممتاز خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال خلال بداية الموسم الحالي.

وأضاف صادق، في تصريحات متلفزة، أن الفريق لديه لاعبين على أعلى مستوى قادرين على العودة للانتصارات مرة أخرى خلال اللقاءات المقبلة.