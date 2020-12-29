شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآة ضخمة للاعبي اتحاد جدة للفوز على الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جهزت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، هدية ضخمة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، لتحفيزهم على تخطي عقبة الشباب، في كأس محمد السادس.

ويستضيف الاتحاد، يوم 4 يناير القادم، فريق الشباب، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث انتهى لقاء الذهاب، بالتعادل الإيجابي (2-2).

ورصدت الإدارة الاتحادية، مكافأة مالية ضخمة، لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، في حال تجاوز عقبة الشباب، والتأهل إلى النهائي الحلم.