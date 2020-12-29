شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات توافق على إقامة مباراة المحلة والجونة على استاد الغزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة غزل المحلة والجونة بالجولة السادسة من بطولة الدوري العام، والمقرر أقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل، على أرض استاد غزل المحلة.

وجاء قرار اللجنة بعد إنتهاء مسؤولى غزل المحلة من الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة باللعب على ملعب غزل المحلة، وبعد خوض الفريق مباراته الماضية على ملعبه دون حدوث اى ازمات.