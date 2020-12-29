شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يعود لصفوف باوك اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «مترو سبورت» اليوناني، عن اهتمام فريق باوك، بضم النجم المصري عمرو ودرة، لاعب المنتخب الوطني، وفريق فولوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الذي أوشكت على الاقتراب خلال شهر يناير المقبل من عام 2021.

وأكد التقرير اليوناني، أن الأوروجوياني بابلو جارسيا المدير الفني لفريق باوك، هو السبب الرئيسي وراء عودة عمرو ودرة لصفوف ناديه القديم خلال الفترة الشتوية نظرا لاحتياج الفريق اليوناني لمجهودات النجم المصري. وأشار التقرير، إلى أن باوك بصدد التعاقد مع النجم المصري لعقد يمتد لمدة 3 سنوات.