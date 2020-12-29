شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشار سامى نوح باللجنة الثلاثية بنادى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار سامى نوح عضوا فى اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى في وقت سابق، تولى المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئاسة نادى الزمالك في الوقت الحالى وتعيين عضو جديد في اللجنة بعد رحيل المستشار أحمد البكرى قبل الاستقرار على المستشار سامى نوح، وعقد وزير الرياضة جلسة اليوم مع المستشار سامى نوح، قبل انضمامه للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك.

الجدير بالذكر أن اللجنة ستستمر في مهام عملها حتى موعد انعقاد انتخابات جديدة لنادي الزمالك، أو انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور.