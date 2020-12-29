شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني عقب خسارة فريقه من الإسماعيلي: أسوان يدفع ثمن توالي المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان عقب خسارة فريقه امام الإسماعيلى ان هدف ركلة جزاء الفار غير مسار النتيجة والمباراة واننا لعبنا 5 مباريات فى 16 يوم والفريق يدفع ثمن توالى المباريات بدنياً وفنياً.

وأضاف أن الغيابات أثرت علينا اليوم ومنها إيقاف المدافع محمد جابر وإصابة محمود صلاح وغياب سوستة للإصابة بإجهاد عضلى واضاف ان الجهاز الفنى يجتهد مع اللاعبين للوصول لأفضل توليفة لتشكيل الفريق ، وتابع سبق ان حذرت من ان الفوز أول مباراتين تسبب فى الضغوط ، والخسائر أفقدت الفريق الثقة.

وأضاف ، حصولنا على 6 نقاط خلال 5 أسابيع أمر مقبول وسنسعى ونجتهد لتصحيح المسار وتحسين الصورة وتابع ، نلعب فى أقوى دورى فى تاريخ الكرة المصرية. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر الشيشيني عقب خسارة فريقه من الإسماعيلي: أسوان يدفع ثمن توالي المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.