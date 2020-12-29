إصابة كورونا جديدة في الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت هبة عبدالرحمن لاعب الفريق الأول لكرة السلة “سيدات” بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة قوية على مستوى الركبة خلال مشاركتها في التدربيات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة الصيد.

وأثبتت الأشعة التي خضعت لها هبة عبدالرحمن حاجة اللاعبة لفترة راحة من أجل التعافي من الكدمة التي تعرضت لها مما يؤكد غيابها عن الفريق في لقاء اليوم أمام الصيد.

ويحل الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" ضيفاً على نظيره الصيد ضمن منافسات بطولة الدوري "مرتبط" السيدات.