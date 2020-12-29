شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد موعد مباراة الزمالك والزهور في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، إقامة مباراة الفريق الأول بنادي الزمالك ونظيره الزهور في دور الـ 32 من بطولة الكأس يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021. وكان اتحاد السلة قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والجزيرة في بطولة الدوري بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوف الجزيرة بفيروس كورونا.

وينتظر مسؤولو نادي الزمالك والاتحاد المصري نتيجه المسحة الثانية التي خضع لها لاعبي فريق الجزيرة من أجل تحديد موعد إقامة المباراة التي تجمع الفريقين ببطولة الدوري.