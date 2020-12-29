شكرا لقرائتكم خبر عن هبة الله محمد: طائرة الزمالك تحتاج للتدعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت هبة الله محمد مصطفى، ليبرو فريق طائرة السيدات بالزمالك أن الفريق يحتاج إلى الدعم ببعض الصفقات المميزة وتم وعد الجهاز الفني بقيادة ايهاب محمد علي بالتعاقد مع لاعبة محترفة، هذا بخلاف.

واكدت طموحي هو الفوز دائمًا والعودة للمنافسة على المراكز الأولى والحصول على بطولة مع نادي الزمالك، وعودة روح الانتصارات مرة اخري وليس علي مستوي الطائرة فقط بل علي جميع المستويات مثل اليد والسلة وايضا حلمي هو عودة فريق كرة القدم للصدارة مرة اخري وتتويجه بجميع البطولات.