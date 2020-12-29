شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على هليوبوليس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي على نظيره هليوبوليس بنتيجة 35-10، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 17-3، وسط سيطرة تامة من جانب الفريق. وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 35-10. ومن المقرر أن يستضيف فريق سيدات الأهلي نظيره فريق حلوان على صالة الأهلي في الرابعة من عصر يوم الجمعة المقبل.
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