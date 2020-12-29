شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يصف فتوح بمارادونا..وفتوح :بتعلم منك ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد فتوح ظهير ايسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انه دائم التعلم من فيرجاني ساسي صانع العاب الفريق ووصف ساسي، زميله بالفريق أحمد توح في فيديو علي صفحته بانه مارادونا الزمالك الجديد فرد عليه فتوح بتعلم منك يا ساسي. وكان ساسي، قد أشاد بهدف فتوح العالمي الذي احرزه في مرمي سموحه بعد مراوغة 5 لاعبين بعد استلام الكرة من منتصف الملعب علي طريقة مارادونا. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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