سيميوني: كوستا بحاجة إلى إيجاد تحديات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أكد المدرب الارجنتيني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​دييغو سيميوني​ أن ​دييغو كوستا​ بحاجة إلى خوض تحد جديد خلال الفترة المقبلة.



وصرح سيميوني قائلاً: "من ضمن ما ناقشناه مع دييغو كوستا هو الناحية المنطقية لاحتياجاته وتجاربه الشخصية، وتوصلنا إلى هذا الحل لمساعدته دون الإضرار بالنادي".

واضاف: "كوستا تواجد معاً لفترة طويلة وقدم أشياء جيدة للنادي، لقد تحدثنا معه، وهو أيضًا بحاجة إلى إيجاد تحديات جديدة، لأنه انه بخير وقوي وقادر على العطاء".

واختتم: "إنه لاعب مقاتل ويتوجب علينا أن نقدم له الشكر، لأننا نشكر دائمًا جميع الأشخاص الذين لعبوا للفريق بروح وحماس، لقد قدم لنا دييغو دائمًا كل شيء من الناحية الرياضية في الملعب ومن وجهة نظر إنسانية كدعمه للاعبين، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة من حياته".