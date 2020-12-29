تعديلات على قانون الاتحاد الايطالي لكرة القدم بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

اعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم انه يمكن للاعبين الآن تمثيل 3 أندية في موسم واحد بدلاً من اثنين.



واكد اتحاد اللاعبين الإيطاليين والاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه سيتم تطبيق هذه القاعدة في الكالتشيو ضمن فترة الانتقالات لشهر كانون الثاني المقبل.

ويمكن للاعبين التسجيل بشكل دائم أو مؤقت لما يصل إلى ثلاثة أندية مختلفة واللعب في المباريات الرسمية لثلاثة أندية لموسم 2020/21.

لذلك يمكن لأي لاعب محترف أو شاب الآن التوقيع مع ثلاثة أندية في موسم رياضي واحد بدلاً من اثنين.