لوكاكو يتحدث عن نجاحه مع الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

تحدث نجم ​إنتر ميلانو​ الايطالي ​روميلو لوكاكو​ عن نجاحه الحالي مع الفريق الايطالي، مؤكداً انه يتواجد بين أفضل خمسة مهاجمين في العالم خلال الفترة الحالية.



وخلال تصريحات له، قال لوكاكو: "عندما أخطو إلى أرض الملعب، أريد الفوز، هذا يعني الفوز بكل شيء في إيطاليا، هناك فرق كبير مقارنة بنهج كرة القدم في إنكلترا، لذا يمكنني هنا التركيز على ما يُطلب مني القيام به، من الناحية التكتيكية، يجب ألا أخطئ في تحديد موقعي أو توجهي أبدا".

وأضاف: "خلال الأشهر الخمسة الماضية، كنت سأضع نفسي في قائمة أفضل خمسة مهاجمين في العالم، الآن لا أريد وضع قائمة بالآخرين، لكنني أرى نفسي هناك".