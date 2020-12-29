تقارير: ايقاف الدوري الانكليزي الشهر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كشفت تقارير صحفية إنكليزية أنه هناك اتجاهًا لإيقاف منافسات ​الدوري الانكليزي​ الممتاز بشكل مؤقت في الشهر المقبل بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.



صحيفة تليغراف الإنكليزية اكدت ان أندية الدوري ناقشت فكرة إيقاف المباريات لمدة أسبوعين في شهر كانون الثاني القادم.

وأوضحت أن بعض رؤساء الأندية الكبرى أجروا محادثات غير رسمية بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الأندية ترى أن تأجيل المباريات في منتصف الموسم خلال الشهر القادم هو أمر لا مفر منه حيث تنتشر السلالة الجديدة من كورونا في جميع أنحاء إنكلترا.