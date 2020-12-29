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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: ايقاف الدوري الانكليزي الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
كشفت تقارير صحفية إنكليزية أنه هناك اتجاهًا لإيقاف منافسات الدوري الانكليزي الممتاز بشكل مؤقت في الشهر المقبل بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.
صحيفة تليغراف الإنكليزية اكدت ان أندية الدوري ناقشت فكرة إيقاف المباريات لمدة أسبوعين في شهر كانون الثاني القادم.
وأوضحت أن بعض رؤساء الأندية الكبرى أجروا محادثات غير رسمية بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الأندية ترى أن تأجيل المباريات في منتصف الموسم خلال الشهر القادم هو أمر لا مفر منه حيث تنتشر السلالة الجديدة من كورونا في جميع أنحاء إنكلترا.
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