الليغا: اشبيلية يتألق في عقر داره ويقهر فياريال بثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، حقق فريق ​اشبيلية​ فوزا مهما في عقر داره وذلك خلال المواجهة التي استضاف بها نظيره ​فياريال​، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 0.

بدأ هذا اللقاء بحماس كبير بين الفريقين حيث تمكن فريق اصحاب الارض من افتتاح التسجيل من ركلة جزاء احرزها اللاعي لوكاس اوكامبوس بعد خطأ ارتكبه اللاعب خوان فويث في الدقيقة الثامنة، ليعود فريق الضيوف الى الخلف بشكل واضح للحد من خطورة الفريق المنافس ولكن خطته باءت بالفشل حيث سجل اللاعب يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد تمريرة حاسمة من زميله لوكاس اوكامبوس، لينح فريقه اريحية كبيرة لحين انتهاء اللقاء بهدفين نظيفين.

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