- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاسكو دا غاما يقيل مدربه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
اعلن نادي فاسكو دا غاما البرازيلي اقالة مدربه البرتغالي ريكاردو سا بينتو من منصبه بعد شهرين فقط من تسلمه مهمة تدريب الفريق.
ووصل البرتغالي في تشرين الاول الماضي واستلم زمام الامور في الفريق البرازيلي الا ان النتائج لم تأت على قدر توقعات الادارة فتم التخلي عنه.
المدرب السابق لستاندر لييج البلجيكي وبراغا البرتغالي تولى المهمة لتحسين امور الفريق الا انه في 15 مباراة فاز في 3 وخسر 6 وتعادل في 6 وهو يقبع في المركز 17 في الترتيب لذا تمت اقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر فاسكو دا غاما يقيل مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.