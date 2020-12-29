فاسكو دا غاما يقيل مدربه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

اعلن نادي ​فاسكو دا غاما​ البرازيلي اقالة مدربه البرتغالي ريكاردو ​سا بينتو​ من منصبه بعد شهرين فقط من تسلمه مهمة تدريب الفريق.



ووصل البرتغالي في تشرين الاول الماضي واستلم زمام الامور في الفريق البرازيلي الا ان النتائج لم تأت على قدر توقعات الادارة فتم التخلي عنه.

المدرب السابق لستاندر لييج البلجيكي وبراغا البرتغالي تولى المهمة لتحسين امور الفريق الا انه في 15 مباراة فاز في 3 وخسر 6 وتعادل في 6 وهو يقبع في المركز 17 في الترتيب لذا تمت اقالته.