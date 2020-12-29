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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيفيلد يونايتد يؤكد اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
اكد نادي شيفيلد يونايتد ان وباء فيروس كورونا انتشر بين عدد من لاعبيه، بعد مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز.
واتى بيان النادي الإنكليزي كالاتي: "نحن نؤكد على وجود عدد من الحالات الإيجابية بعد الجولة الماضية من الاختبارات، ونظرًا للسرية الطبية، لن يكشف النادي عن أسماء المصابين".
وأضاف: "كل من أتت نتيجته إيجابية سيدخل في العزل الذاتي وفقًا لإرشادات الحكومة والبريمييرليغ، الذي اعلن في وقت سابق اليوم عن وجود 18 حالة إيجابية بكورونا، وهو العدد الأكبر هذا الموسم حتى الآن".
واختتم: "كل فرد في شيفيلد يونايتد يتمنى التعافي السريع لكل زملائنا".
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