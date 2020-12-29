شيفيلد يونايتد يؤكد اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

اكد نادي ​شيفيلد يونايتد​ ان وباء فيروس كورونا انتشر بين عدد من لاعبيه، بعد مانشستر سيتي الذي تأجلت مباراته أمام إيفرتون في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



واتى بيان النادي الإنكليزي كالاتي: "نحن نؤكد على وجود عدد من الحالات الإيجابية بعد الجولة الماضية من الاختبارات، ونظرًا للسرية الطبية، لن يكشف النادي عن أسماء المصابين".

وأضاف: "كل من أتت نتيجته إيجابية سيدخل في العزل الذاتي وفقًا لإرشادات الحكومة والبريمييرليغ، الذي اعلن في وقت سابق اليوم عن وجود 18 حالة إيجابية بكورونا، وهو العدد الأكبر هذا الموسم حتى الآن".

واختتم: "كل فرد في شيفيلد يونايتد يتمنى التعافي السريع لكل زملائنا".