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فيروس كورونا يحرم هاسنهوتل من التواجد امام وست هام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كشفت ادارة نادي ​ساوثامبتون​ أن مدرب الفريق ​رالف هاسنهوتل​ لن يتواجد في المباراة التي ستجمع فريقه امام نظيره ​وست هام يونايتد​ ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​، بسبب إصابة أحد أفراد عائلته بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19".

واتى بيان النادي على الشكل التالي: "يمكن لنادي ساوثامبتون لكرة القدم أن يؤكد أن رالف هاسنهوتل لن يتواجد في المباراة ضد وست هام".

وأضاف: "لقد أثبتت إصابة أحد أفراد أسرة رالف بـ فيروس كورونا، أمس، وتماشياً مع البروتوكولات المعتادة للنادي والتوجيهات الحكومية، يقوم رالف حاليًا بالعزل الذاتي بينما نقوم بتقييم الموقف بشكل أكبر".

وواصل: "سيدير ​​رالف مباراة هذا المساء من المنزل وسيظل على اتصال بالفريق والجهاز الفني طوال المباراة عبر الفيديو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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