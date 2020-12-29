فيروس كورونا يحرم هاسنهوتل من التواجد امام وست هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كشفت ادارة نادي ​ساوثامبتون​ أن مدرب الفريق ​رالف هاسنهوتل​ لن يتواجد في المباراة التي ستجمع فريقه امام نظيره ​وست هام يونايتد​ ب​الدوري الإنكليزي الممتاز​، بسبب إصابة أحد أفراد عائلته بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19".



واتى بيان النادي على الشكل التالي: "يمكن لنادي ساوثامبتون لكرة القدم أن يؤكد أن رالف هاسنهوتل لن يتواجد في المباراة ضد وست هام".

وأضاف: "لقد أثبتت إصابة أحد أفراد أسرة رالف بـ فيروس كورونا، أمس، وتماشياً مع البروتوكولات المعتادة للنادي والتوجيهات الحكومية، يقوم رالف حاليًا بالعزل الذاتي بينما نقوم بتقييم الموقف بشكل أكبر".

وواصل: "سيدير ​​رالف مباراة هذا المساء من المنزل وسيظل على اتصال بالفريق والجهاز الفني طوال المباراة عبر الفيديو".