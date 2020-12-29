- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يحرم هاسنهوتل من التواجد امام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
كشفت ادارة نادي ساوثامبتون أن مدرب الفريق رالف هاسنهوتل لن يتواجد في المباراة التي ستجمع فريقه امام نظيره وست هام يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب إصابة أحد أفراد عائلته بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19".
واتى بيان النادي على الشكل التالي: "يمكن لنادي ساوثامبتون لكرة القدم أن يؤكد أن رالف هاسنهوتل لن يتواجد في المباراة ضد وست هام".
وأضاف: "لقد أثبتت إصابة أحد أفراد أسرة رالف بـ فيروس كورونا، أمس، وتماشياً مع البروتوكولات المعتادة للنادي والتوجيهات الحكومية، يقوم رالف حاليًا بالعزل الذاتي بينما نقوم بتقييم الموقف بشكل أكبر".
وواصل: "سيدير رالف مباراة هذا المساء من المنزل وسيظل على اتصال بالفريق والجهاز الفني طوال المباراة عبر الفيديو".
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا يحرم هاسنهوتل من التواجد امام وست هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.