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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كايزر: تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة أمام العين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
اوضح المدرب الهولندي لنادي الجزيرة مارسيل كايزر أن نتائج العين في مبارياته بدوري الخليج العربي هذا الموسم، ليست مقياسا لمستواه الحقيقي، قبل لقاء الفريقين في أهم مواجهات الجولة الـ 12.
وخلال تصريحات له، قال كايزر: "نحن تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة أمام العين، الذي رغم الظروف ونتائجه في الدوري، يبقى فريقا قويا، وعلينا التعامل بحذر وبتركيز عالي طوال الـ 90 دقيقة".
وأضاف: "أتوقع مباراة متكافئة بين الطرفين في ديربي مهم بالدوري، وهدفنا النقاط الـ 3، لمواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري مع الشارقة، والذي يتصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة".
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