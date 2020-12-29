كايزر: تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة أمام العين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

اوضح المدرب الهولندي لنادي ​الجزيرة​ ​مارسيل كايزر​ أن نتائج ​العين​ في مبارياته ب​دوري الخليج العربي​ هذا الموسم، ليست مقياسا لمستواه الحقيقي، قبل لقاء الفريقين في أهم مواجهات الجولة الـ 12.



وخلال تصريحات له، قال كايزر: "نحن تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة أمام العين، الذي رغم الظروف ونتائجه في الدوري، يبقى فريقا قويا، وعلينا التعامل بحذر وبتركيز عالي طوال الـ 90 دقيقة".

وأضاف: "أتوقع مباراة متكافئة بين الطرفين في ديربي مهم بالدوري، وهدفنا النقاط الـ 3، لمواصلة المنافسة على قمة ترتيب الدوري مع الشارقة، والذي يتصدر الترتيب بفارق المواجهات المباشرة".