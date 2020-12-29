بيدرو إيمانويل: مواجهة الجزيرة تمثل تحديا مهما وشخصيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

اوضح المدرب البرتغالي لنادي ​العين​ ​بيدرو إيمانويل​ ان مواجهة ​الجزيرة​ ستكون قوية للغاية في قمة مباريات الجولة الـ 12 من ​دوري الخليج العربي​.



وفي حديث له، قال بيدرو: "نحن ندرك جيدا أن الجزيرة يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، الأمر الذي وضعه في الصدارة بالشراكة مع الشارقة، ما يؤكد أن مباراتنا الخميس، تمثل تحديا مهما وشخصيا".

وأضاف: "أفضل تلك النوعية من المباريات، وحظوظ الفريقين متساوية في الفوز، ويتوجب علينا المحافظة على مستوى التركيز العالي طوال زمن المباراة".