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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيدرو إيمانويل: مواجهة الجزيرة تمثل تحديا مهما وشخصيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
اوضح المدرب البرتغالي لنادي العين بيدرو إيمانويل ان مواجهة الجزيرة ستكون قوية للغاية في قمة مباريات الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي.
وفي حديث له، قال بيدرو: "نحن ندرك جيدا أن الجزيرة يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، الأمر الذي وضعه في الصدارة بالشراكة مع الشارقة، ما يؤكد أن مباراتنا الخميس، تمثل تحديا مهما وشخصيا".
وأضاف: "أفضل تلك النوعية من المباريات، وحظوظ الفريقين متساوية في الفوز، ويتوجب علينا المحافظة على مستوى التركيز العالي طوال زمن المباراة".
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