سبادافورا يوجه رسالة صادمة الى اندية الكالتشيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قرر وزير الرياضة الإيطالية ​فينتشنزو سبادافورا​ توجيه رسالة الى الأندية في بطولة ​الدوري الايطالي​ بشأن عودة الجماهير مرة أخرى بالسعة الكاملة.



وكانت الجماهير قد منعت من حضور المباريات في المدرجات منذ شهر آذار الماضي، وتم السماح فقط لدخول 1000 مشجع مع بداية الموسم الحالي، لكن يبدو أن انتشار فيروس كورونا مرة أخرى قد يؤخر الموافقة على اكتمال السعة الكاملة في الملاعب المختلفة.

وخلال تصريحات له، قال سبادافورا: "الجميع يأمل في أن تعود الجماهير والحياة إلى طبيعتها".

واضاف: "لكن الحكومة الإيطالية لها أولويات أخرى في الوقت الحالي، وعلينا أن نتدرج في قراراتنا المصيرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

واختتم: "المشكلة تكمن في أن الازدحام ووجود العديد من الأشخاص في نفس المكان والزمان، تعني اضطرارنا إلى إجراء سلسلة من الفحوصات الطبية، والتركيز على أشياء غير ضرورية قد يؤثر على أهم منها مثل المدارس".