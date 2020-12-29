شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: سنقدم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل حال استضافة كأس آسيا 2027 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تعتزم تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق كرة القدم في آسيا، في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027.
وقال خادم الحرمين: «إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة».
وأضاف: «تحظى كرة القدم في مملكتنا بزخم واسع وشعبية كبيرة، فرؤيتنا مبنية على شغفنا الكبير برياضة كرة القدم والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا».
وأشار إلى أن الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن، متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة».
وتابع: «نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام».
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: سنقدم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل حال استضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.