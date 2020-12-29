شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: سنقدم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل حال استضافة كأس آسيا 2027 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تعتزم تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق كرة القدم في آسيا، في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027.

وقال خادم الحرمين: «إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة».

وأضاف: «تحظى كرة القدم في مملكتنا بزخم واسع وشعبية كبيرة، فرؤيتنا مبنية على شغفنا الكبير برياضة كرة القدم والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا».

وأشار إلى أن الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن، متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة».

وتابع: «نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام».