6 مواسم عجاف للمهاجم المحلي عن لقب هداف الدوري

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فيما واصل الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن صدارة ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، بينما تقاسم الرباعي السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم أبها، والأرجنتيني ايميليو زيلايا مهاجم ضمك، والأسترالي دميتري بيتراتوس لاعب وسط الوحدة، والسوري عمر السومه مهاجم الأهلي المركز الثاني بستة أهداف، في حين دخل الزقعان في قائمة المركز الثالث برصيد 5 أهداف.حمدالله خارج القائمة:
خلت قائمة العشرة الأوائل لهدافي الدوري من اسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر وهداف الدوري لموسمين متتاليين، إثر الانخفاض الحاد في مستواه وابتعاده عن مزاولة هوايته في هز الشباك، عدا تسجيله لهدف واحد في مرمى الاتفاق من نقطة الجزاء، وضياعه لثلاث ضربات جزاء أخرى أتيحت له هذا الموسم.
الشمراني آخر الهدافين:
طال صيام المهاجم المحلي عن تحقيق لقب هداف دوري المحترفين السعودي منذ تحقيق ناصر الشمراني للقب موسم 2013-2014 بتسجيله لـ21 هدفا، فيما حل مختار فلاتة ثانيا بفارق هدف.
قائمة هدافي العشرة الأوائل بالموسم الماضي:
1- المغربي عبدالرزاق حمدالله (النصر) 29 هدفا.
2- الفرنسي بافيتيمبي جوميز (الهلال) 27 هدفا.
3- السوري عمر السومة (الأهلي) 19 هدفا.
4- المالي يوسف نياكاتي (الوحدة) 16 هدفا.
5- البرازيلي رومارينو (الاتحاد) 15 هدفا.
6- الأرجنتنيني ايميليو زيلايا (ضمك) 13 هدفا.
7- السويدي كارلوس ستراندبيرج (الحزم) 13 هدفا.
8- البرازيلي كارلوس أدواردو (الهلال) 12 هدفا.
9- الهولندي ميتشيل دي فريدي (الفتح) 12 هدفا.
10- البرازيلي جوليانو دي باولا (النصر) 11 هدفا.
هدافو الدوري خلال السنوات الـ7 الماضية:
المغربي عبدالرزاق حمدالله
موسم 2020-2019 (29 هدفا)
موسم 2019-2018 (34 هدفا)
التشيلي روني فرنانديز
موسم 2018-2017 (13 هدفا)
السوري عمر السومة
موسم 2017-2016 (24 هدفا)
موسم 2016-2015 (27 هدفا)
موسم 2015-2014 (22 هدفا)
السعودي ناصر الشمراني
موسم 2014-2013 (21 هدفا)
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