شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة رابطة المحترفين يعتمد استراتيجية 2020-2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية الخطة الاستراتيجية 2020-2030 التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لموسم 2020-2021 صباح الثلاثاء بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وترأسه عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على البرنامج التدريبي لرابطة المحترفين الإماراتية للموسم الجاري، ثم الخطة التسويقية للعبة فانتاسي دورينا والموقع الرسمي للرابطة.

كما اطلع المجلس على تحضيرات مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في 22 يناير 2021 على استاد آل مكتوم بنادي النصر، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالحدث.

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