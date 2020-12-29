إشبيلية يفك عقدة فياريال على أرضه

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مدريد: فك اشبيلية عقدة فياريال على ملعبه "رامون سانشيس بيسخوان" في اشبيلية عندما تغلب عليه 2-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الاندلسي بفوزه الى مهاجمه الدولي الارجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني للدولي المغربي يوسف النصيري (53).

وهو الفوز الاول لاشبيلية على ضيفه فياريال بملعب "رامون سانشيس بيسخوان" منذ 13 آذار/مارس 2016 عندما تغلب عليه 4-2، سقط بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية وخسر المباراة الاخيرة 1-2 في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما هو الفوز الـ23 لاشبيلية على فياريال في 49 مباراة جمعت بينهما في مختلف المسابقات مقابل 12 خسارة و14 تعادلا.

ونجح الفريق الأندلسي في مواصلة صحوته على حساب فريق مدربه السابق اوناي ايمري الذي قاده ثلاث مرات الى لقب بطل مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" أعوام 2014 و2015 و2016.

وهو الفوز الثاني على التوالي لاشبيلية والثامن هذا الموسم فارتقى الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 26 نقطة بفارق الاهداف امام فياريال الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم والاولى في مبارياته الـ13 الاخيرة في الدوري والـ19 في مختلف المسابقات وتحديدا منذ سقوطه المذل امام مضيفه برشلونة برباعية نظيفة في المرحلة الثالثة في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبات فياريال مهددا بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز برشلونة (24 نقطة) على ضيفه ايبار لاحقا.

وحصل اشبيلية على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" اثر تسديدة قوية للارجنتيني ماركوس اكونيا من خارج المنطقة لمست يد مواطنه لاعب الوسط خوان فويت، فانبرى لها الاختصاصي مواطنهما اوكامبوس قوية بيمناه على يسار الحارس سيرخيو اسينخيو (8) رافعا رصيده الى ثلاثة اهداف هذا الموسم.

وأنقذ الحارس أسينخو مرماه من هدف ثان بتصديه لرأسية من مسافة قريبة للمدافع البرازيلي دييغو كارلوس (34).

وعزز النصيري تقدم اشبيلية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من اوكامبوس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتابعها زاحفة من حافة المنطقة على يمين الحارس اسينخيو (53).

وهو الهدف الخامس للنصيري هذا الموسم.

وتألق حارس مرمى اشبيلية الدولي المغربي ياسين بونو في التصدي لمحاولتين في دقيقة واحدة الاولى عندما سدد الفونسو بيدراسا كرة قوية من مسافة قريبة (73)، ثم ابعد ببراعة تسديدة قوية للبديل النيجيري صامويل تشوكويزي من داخل المنطقة الى ركنية (74).

ويلعب لاحقا ايضا قادش مع بلد الوليد، وليفانتي مع ريال بيتيس.

وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات غرناطة مع فالنسيا، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، وسلتا فيغو مع هويسكا، والتشي مع ريال مدريد، على ان تختتم الخميس بلقاءي أتلتيك بلباو مع ريال سوسييداد، واوساسونا مع ألافيس.