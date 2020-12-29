تسونغا يعلن انسحابه من بطولة استراليا المفتوحة

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باريس: أعلن لاعب كرة المضرب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثلاثاء على حسابه في تويتر انسحابه من بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، المقررة من الثامن الى 21 شباط/فبراير المقبل، لأنه لا يزال "غير قادر على اللعب بشكل تنافسي".

وقال تسوتغا المصنف خامسا عالميا سابقا والـ62 حاليا: "أتطلع بفارغ الصبر الى العودة للملاعب، لكن يجب أن أتحلى بالصبر ... حتى لو أن غيابي عن بطولة أستراليا هذا العام أمر مفجع".

وأضاف تسونغا الذي حرمته الاصابة في الحوض من المشاركة في بطولة رولان غاروس الفرنسية الخريف الماضي "على الرغم من التقدم الكبير في الأشهر الأخيرة، ما زلت غير قادر على اللعب في المنافسات، والهدف هو العودة إلى 100٪ (من لياقتي البدنية)".

وخاض تسونغا مباراتين فقط هذا الموسم بسبب الاصابات التي تعرض لها وفيروس كورونا المستجد، خسرهما في الدوحة وبطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي.

واضطر تسونغا الى الانسحاب في مباراته في الدور الاول في ملبورن، حيث أرغم بعدها على الغياب عن دورات روتردام الهولندية ومرسيليا الفرنسية ودبي الاماراتية.

وتراجع تسونغا الذي خسر نهائي بطولة استراليا عام 2008 وبلغ نصف نهائي رولان غاروس مرتين (2013 و2015) الى المركز 250 عالميا في نهاية عام 2018 بعد عملية جراحية في الركبة اليسرى (الغضروف المفصلي) وفترة تعافي طويلة، لكنه عاد تدريجيا عام 2019 بتتويجه بلقبي دورتي مونبلييه ومتز الفرنسيتين لينهيه بين المراكز الـ30 الأوائل.

وكان تسونغا أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي "ما زلت أمتلك الروح المعنوية والهوس والرغبة والدافع للعودة في عام 2021، على أمل أن تتطور الأمور بشكل إيجابي".

اولي/م م/ر م