شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الزمالك رد على أنباء تمرد لاعبيه أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس نادى الزمالك السابق، أن نادى الزمالك رد على أنباء تمرد لاعبيه أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من الدورى.

وقال حمادة أنور فى تصريحات إعلامية: الزمالك أعاد الثقة مرة أخرى للفريق ورد على كل الأنباء التي تتحدث عنها كل المواقع والقنوات داخل الملعب، ومن حقل كل اللاعبين أن تطلب زيادة عقودها وتعديل عقدهم، ولكن في الملعب الكل مقدر حجم التيشيرت اللى بيلعبوا به بعيدنا عن أي أزمات وهو ما ظهر من الفوز السهل على سموحة".

وأضاف حمادة أنور: عودة أوباما لتشكيل الزمالك أعاد للفريق شخصيته ولا غنى عنه في الفريق لأنه من أهم العناصر الموجودة في التشكيل ولازم إدارة الزمالك تجدد له في أسرع وقت وتعمل على استمراره أطول فترة داخل النادى.

وأوضح حمادة أنور: "أن باتشيكو أدار المباراة بشكل مميز بعدما قرب خطوط الفريق أمام سموحة واللى منع المنافس من التحضير ومهاجمة الزمالك، وكذلك جبهة أحمد فتوح وبن شرقى أزعجت كثير دافع الفريق السكندرى، وكلل فتوح مجهوده بهدف عالمى".

وفاز الزمالك على سموحة، بهدفين نظيفين، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد أبو الفتوح، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة، والذي جرى بملعب ببرج العرب.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط جمعها من 3 مواجهات، حيث حقق الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، وتعادل بهدف لكل فريق أمام بيراميدز في الجولة الثانية، ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين، وسجل لاعبو الأبيض 5 أهداف، واستقبلت شباكهم هدف وحيد.

فى المقابل يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 5 نقاط جمعها من 4 مباريات بعدما حقق الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع كل من الاتحاد السكندرى وغزل المحلة بنتيجة واحدة وهى هدف لكل فريق، وخسر لأول مرة فى الموسم الحالى من الزمالك بهدفين.