شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: إصابة عاشور جرح تهتكى أسفل الحاجب واستلزم خياطة 20 غرزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع حسام عاشور، لاعب فريق الاتحاد السكندرى، لعملية جراحية فى الوجه وخياطه تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية فى القاهرة، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلى، فى بطولة الدورى الممتاز أمس.



حسام عاشور

وكشف حساب زعيم الثغر، على انستجرام، أن إصابة عاشور، هى جرح تهتكى أسفل الحاجب وأعلى العين وأعلى الأنف، استلزم عملية جراحية وخياطة تجميلية بـ 20 غرزة داخلية وخارجية، متمنين له الشفاء العاجل.





فيما قام عمرو الأشمل، طبيب فريق الاتحاد السكندرى، بعمل 13 غرزة للاعب محمد عطوة، عقب كرة مشتركة بينه وبين زميله حسام عاشور، على أثرها غادر اللاعب المباراة، وتم التوجه به إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من ملعب الأهلى السلام، حيث كشف النادى عن الإصابة كانت عبارة عن جرح قطعى أعلى الحاجب استلزم خياطته بـ 13 غرزة داخلية وخارجية.

وحقق فريق الأهلى، فوزا عريضا على نظيره الاتحاد السكندرى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الأهلى والسلام، مساء أمس، الاثنين، المؤجلة من الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمود كهربا الهدف الأول فى الدقيقة 18 بعد تمريرة من طاهر محمد طاهر، وأضاف حسين الشحات الهدف الثانى فى الدقيقة 48 بعد تمريرة رائعة من على معلول، وسجل محمد شريف الهدف الثالث فى الدقيقة 60 بعد تمريرة حسين الشحات، ويختتم أكرم توفيق أهداف الأهلى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة على معلول.

بهذا الفوز يعتلى نادى الأهلى صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، فيما بقى نادى الاتحاد عند النقطة الرابعة فى المركز الرابع عشر.