شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: توجيه الشكر لأجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية، مضيفاً أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .

وقال رئيس الاتحاد المصري فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد على "الفيس بوك"، إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.