مجاهد: توجيه الشكر لأجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء المنتخبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية، مضيفاً أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء هذه المنتخبات ، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث تأهل منتخب الصالات لكأس العالم ، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .
وقال رئيس الاتحاد المصري فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد على "الفيس بوك"، إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.
وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم، توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها، كما قررت تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى، وتشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.
على أن يبدأ عمل الاجهزة الفنية فورا اعتبارا من أول يناير المقبل ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.
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