شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: مصطفى محمد "ستايل قديم" وشريف مهاجم مصر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365، على مستوى محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مقارنة بمصطفى محمد مهاجم الزمالك، متسائلاً: "مين ممكن يعوض مصطفى محمد فى قيادة هجوم منتخب مصر السنوات المقبلة؟.. كان مروان محسن هو المرشح الأول فى الفترة الماضية، وخرج حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة بتصريح عن مصطفى وقال إنه مازال أمامه فترة من الوقت حتى يحصل على لقب مهاجم مصر الأول، إلا إن تصريح البدرى قُوبل بالانتقاد اللاذع مما دفعه لتصحيح الكلام بعد هذا الهجوم".

أضاف شبانة في برنامجه مع شبانة علي تليفزيون الخليج 365، إنه من الواضح أن الجميع وضع فى اعتباره أن مصطفى محمد هو مهاجم مصر الأول فى السنوات المقبلة، لكن الحقيقة إن ظهور محمد شريف مهاجم الأهلى أكد أنه من الواضح إنه منافس عنيد وقد يسحب البساط من مصطفى محمد فورًا.

أردف شبانة حديثه، أن الفضل فى تألق محمد شريف يعود لحلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى والذى نجح فى توظيف اللاعب فى مركز المهاجم، لينافس بقوة على لقب الهداف فى الموسم الماضى مع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، لافتًا إلى إن محمد شريف يتميز بتنوع أهدافه بخلاف إنه يشبه "روبرتو فيرمينو" مهاجم ليفربول الإنجليزى الذى يجيد فى مركز "رأس الحربة المتأخر" مما يمنح الفرصة لمن خلفه فى التقدم وتسجيل الأهداف.

تابع الإعلامى محمد شبانة حديثه، موضحًا أن مصطفى محمد أصبح "ستايل قديم" ولا يوجد فى الكرة الحديثة المهاجم الصريح، الذى يتواجد داخل منطقة الجزاء فقط وينتظر الكرة لتسجيلها دون التحركات الخلفية، وهذا ما كان يقصده حسام البدرى فى تصريحاته عن اللاعب، مؤكدًا أن مصطفى يقوم بتنفيذ التعليمات بشكل جيد جدًا لكنه غير مبدع فى الملعب.

وأكد شبانة إن محمد شريف يستطيع تعويض فشل انتقال الأورجوانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز لصفوف الأهلى، كما أشاد بصلاح محسن لاعب المارد الأحمر، مشيرًا إلى إن اللاعب يحتاج للثقة والجراءة فقط حتى يستطيع التألق فى الملعب.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.