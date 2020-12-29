شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر إغلاق الأهلي الباب لضم لابا كودجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب مطالب اللاعب المالية المُبالغ فيها والتى لا تتناسب تماماً مع خزينة الأهلي فقد طلب المهاجم التوجولي الحصول على مليوني دولار سنوياً من أجل إرتداء قميص الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال الفترة الماضية لدعم هجوم الأهلي لكن مبالغة اللاعب في شروطه المالية جعل الأهلي يتراجع عن الصفقة ويبحث عن بديل.

ويحاول مسئولو الأهلي حالياً تدعيم صفوف الفريق بصفقة جيدة بعد تعثر مفاوضات ضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز وهناك أكثر من لاعب مُرشح لتدعيم الأهلي في يناير المقبل.

الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من ضم سيرينو في يناير إلا أن الأمور عادت لنقطة الصفر بعدما أعلن صن داونز أمس ،الأثنين، رفض بيع اللاعب الأورجوياني للأهلي في يناير بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

الأهلي قدّم عرضاً رسمياً لنادي صن داونز منذ أيام لشراء اللاعب بمقابل مليوني دولار قبل أن يرفع الأهلي العرض لمليوني و500 ألف دولار فيما بدأ النادي الجنوب أفريقي طلباته بتحديد مبلغ 5 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل وأنتظر صن داونز أن يرفع الأهلي لثلاثة ملايين دولار و500 ألف دولار على سبيل المثال لكن هذا لم يحدث فأعلن صن داونز فشل المفاوضات.

سيرينو حاول الفترة الماضية تحقيق هدفه باللعب للأهلي ومارس ضغوطاً شديدة على إدارة صن داونز للرحيل للأهلي في يناير المقبل لدرجة أنه غاب عن تدريبات الفريق الماضية بسبب تحقيق حلمه باللعب للأهلي خاصة في ظل الاتصالات التي تمت بينه وبين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والذي يرتبط بعلاقة قوية مع اللاعب منذ أن كان يتولى تدريبه في صن داونز لعدة مواسم حققا خلالها العديد من النجاحات والبطولات القارية والمحلية.

إدارة الأهلي وضعت عدة بدائل للانضمام للفريق بعد فشل محاولات ضم سيرينو ويأتي في مقدمة هذه البدائل ، الجنوب أفريقي كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب تحت أنظار الأهلي خلال فترة تواجده مع صن داونز، وقت التتويج بدوري أبطال أفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك، وكان يدربه وقتها بيتسو موسيماني المدرب الفني الحالي للأهلي.

ويبلغ دولي من العمر 27 عامًا، ولعب 11 مباراة مع مونبلييه منها واحدة فقط أساسيًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

كما يظهر على السطح اسم المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة للانتقال للأهلي بعد فشل مفاوضات سيرينو فيما فشلت يضاً محاولات ضم لابا كودجو بسبب مطالبه المالية وبات من المتوقع أن يكون كيجان دولي أو بواليا مهاجم الأهلي الجديد بعد فشل صفقة سيرينو.

ويرغب الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الأيام القليلة المقبلة خاصة بعدما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من الأهلي إرسال قائمة الفريق التي ستشارك في مونديال الأندية المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 1 حتى 13 فبراير المقبل ويشارك فيه الأهلي بصفته بطلاً لأفريقيا بعد الفوز على الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي القرن الأفريقي.