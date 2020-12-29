شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : إلغاء تقنية الفار بالدورى "كارثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى خالد الغندور هجوما على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد المكلفة بإدارة شئون كرة القدم حتى نهاية شهر يناير لحين إقامة انتخابات بعدما ألمحت اللجنة نيتها لإلغاء تقنية الفار واستكمال الموسم بدونها بسبب التكلفة الباهظة لها .

وكتب الغندور بوست على صفحته على الفيس بوك، قائلا : "أنه فى حالة إلغاء تقنية الفار بالدورى المصرى هاتبقى كارثة بكل المقاييس ويبقى اللجنة الحالية جاية تهزر الموضوع مش ناقص" .

وتفجرت أزمة خلال الساعات الماضية بعدما أرسلت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خطابا لاتحاد الكرة تطلب فيه سداد مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى وهو ما جعلها تطلب من الأندية تحمل جزء من تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، بداعى أن التكلفة باهظة بجانب وجود بعض الأخطاء الفنية فى تطبيق التقنية وهو ما تشكو منه الأندية، لاسيما وأن اتحاد الكرة يتحمل كافة تكلفة التقنية منذ تطبيقها فى الدورى فى الموسم الماضى.