شكرا لقرائتكم خبر عن جاموندي يصل الإسماعيلية قبل لقاء المقاصة.. ومحاولات لإقناع وهبة بمنصب المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تذاكر الطيران للمدرب الأرجنتيني جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد المغربي حتي يصل للإسماعيلية، قبل مواجهة الدراويش مع مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ويبذل أعضاء مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في الوقت الحالى جهود مكثفة لإقناع محمد وهبة بقبول منصب المدرب العام في الجهاز الجديد بعد نجاحه في قيادة الفريق الأصفر لحصد أربعة نقاط في مباراتين بالتعادل السلبي مع البنك الاهلي ثم الفوز علي اسوان بهدفين دون رد .

وعلم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان انهي اتفاقه مع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني السابق للوداد المغربي ليتولي تدريب الدراويش خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وعلى عكس أغلب المدراء الفنيين في العالم، لم يسبق لجاموندي ممارسة كرة القدم، وبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة كمدرب في نادي راسينج الأرجنتيني عام 1998، لكنه لم يستمر طويلا معه، ورحل عنه بعد عام واحد.

تجربة جاموندي مع راسينج هي الوحيدة له في بلاده حتى الآن، وبعدها اتجه المدير الفني إلى (أفريقيا وآسيا)، ومنذ ذلك الوقت لم يعد.

في يناير 2004، بعد انقطاع 5 سنوات عن التدريب، عمل جاموندي مدربا مساعدا لمواطنه أوسكار فولوني في الترجي التونسي، ولم يستمر سوى عدة أشهر، حيث رحل بنهاية موسم 2013-2014.

وفي 2005 تولى جاموندي تدريب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، وانتقل منه إلى حسنية أغادير المغربي في بداية 2007، ثم بلاتينيوم الجنوب أفريقي في نهاية العام نفسه، قبل أن يرحل إلى شبيبة بلوزداد الجزائري في 2010.

وفي موسم 2011-2012 خرج جاموندي من أفريقيا صوب اتحاد كلباء الإماراتي، وسرعان ما عاد في منتصف 2012 إلى القارة السمراء من بوابة اتحاد العاصمة الجزائري، ثم عاد إلى بلوزداد في 2013، ومنه إلى حسنية أغادير مرة أخرى، من 2015 إلى 2017 كإداري ثم من 2017 إلى 2019 كمدير فني ثم تولي تدريب الوداد المغربي

وفي نوفمبر الماضي فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده مع جاموندي بعد فشله في قيادة بطل المغرب للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الاهلي 5/1 في الدور قبل النهائي.

ورغم أن جاموندي لم يحقق إنجازات تذكر في مسيرته التدريبية، غير أنه يميل للعب الهجومي، وتعد خطته المفضلة هي (4-3-3).