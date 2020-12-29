شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين شحاته مديرا فنيا لفريق الرجاء خلفا لمحمد عبد السميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي أبو العينين شحاته المدير الفنى السابق لجمهورية شبين القيادة الفنية لفريق الرجاء المطروحى خلفا لمحمد عبد السميع الذى رحل بعد الهزيمة على ملعبه أمام الأوليمبى بهدف مقابل للاشئ وهو ما أوقف رصيد الفريق عند 3 نقاط من 6 مواجهات فى المركز قبل الأخير للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى .

وابتعد الرجاء بشكل تدريجى عن المنافسة على الصعود للأضواء بالرغم من مرور 6 أسابيع فقط على انطلاق المسابقة إلا أن أبو قير للأسمدة أصبح يعتلى صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن أبناء مطروح والذى صعد من قبل للدورى الممتاز .

كان أبو العينين شحاته قاد شبين منذ بداية الموسم الحالى فى خمس جولات بالمجموعة الثانية إلا أنه لم يحالفه التوفيق ولم يجمع سوى نقطة وحيدة الأمر الذى دفعه لتقديم استقالته والرحيل والتعاقد مع ياسر رضوان لقيادة أبناء المنوفية .

من ناحية أخرى أسفرت نتائج الجولة السادسة للمجموعة الثانية عن تعادل فريق زد أف سى بقيادة أسامة نبيه مع الترسانة بهدف لمثله باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الثانية، بينما هبط الشواكيش للمركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط وأصبح في موقف لا يحسد عليه بعد ابتعاده عن الصدارة وفشله في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة الثالثة على التوالي .

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز النصر خارج ملعبه على القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 8 نقاط ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسماعيلية 6 نقاط ، في الوقت الذى نجح فيه النجوم في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على الزرقا بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط .

في الوقت نفسه واصل بورتو السويس نتائجه الرائعة محققا الفوز على سرس الليان بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 11 نقطة محتلا وصافة المجموعة ، كما حقق جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان أولى انتصاراته خارج ملعبه بالفوز على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تعادل الداخلية والسكة الحديد بهدف لمثله ، بينما استطاع المريخ البورسعيدى الفوز على طنطا بالغربية بهدفين نظيفين ، كما تعادل بتروجت مع منتخب السويس سلبيا .