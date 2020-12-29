شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم الثلاثاء، ارتقاء ثنائي الإسماعيلي التونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق إلى المركز الثاني بعد تسجيل كل منهما هدف في مواجهة الدراويش أمام أسوان في افتتاح الجولة الخامسة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الاسماعيلي بهدفين نظيفين ، فيما تربع محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلى على الصدارة برصيد 3 أهداف بالتساوى مع زميله محمد شريف ووالتر بواليا لاعب الجونة حيث ساهمت مباراة الاتحاد السكندري التي انتصر فيها الأهلى برباعية بارتقاء ثنائى الأحمر "كهربا" وشريف للصدارة.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدوري كالتالي



هدافي الدوري ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

وتذوق فريق الإسماعيلى طعم الفوز لأول مرة هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى العام، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى محمد صبحى، وخط الدفاع رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى، وخط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمد عادل، وخط الوسط الهجومى محمد الشامى – أحمد مدبولى، وخط الهجوم شكرى نجيب ، شيلونجو.

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى عمر رضوان ، وهيثم الفيل ،أحمد سالم صافى ، عبد الوهاب إسماعيل ،محمود شبانة ، أحمد فتحى ، أحمد أيمن ،محمد العشرى ،أحمد صغيرى ،هانى رشدى ،عمرو ناصر.

وغاب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان عن المباراة بسبب إيقافه مباراة واحدة من جانب اتحاد الكرة بعد طرده فى المباراة السابقة بالدورى أمام الجونة، ليتم ايقافه مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.