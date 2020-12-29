في غياب ميسي.. برشلونة يفشل في هز شباك إيبار بالشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة برشلونة وإيبار، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتقدم برايثوايت مهاجم برشلونة لتنفيذ ركلة الجزاء التي

احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفار، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، إلا أنه سددها خارج المرمى تمامًا، ليهدر فرصة محققة لتقدم فريقه مبكرًا.

ثم عادت تقنية الفار لتلغي هدفًا لفريق برشلونة سجله برايثوايت، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ويغيب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريق برشلونة في تلك المباراة، ويجلس بالمدرجات لمتابعة اللقاء.

وبدأ برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست، أراخو، لينجليه، مينجويزا، فيربو

خط الوسط: بيانيتش، بيدري

خط الهجوم: جريزمان، بيدري، برايثوايت