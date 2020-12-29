كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر "يلا شوت " اليوم 29/12/2020 في الدوري الأنجليزي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، ضد وولفرهامبتون، على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الـ 16 من عمر البريميرليج لموسم 2020-2021.

يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم، في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، من 14 جولة حتى الأن، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 مواجهات، وخسر في مثلهم.

فيما يدخل وولفرهامبتون المباراة في المركزالـ11 برصيد 21 نقطة، حييث فازوا في 6 مباريات وخسروا في مثلهم، وخيم

التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

ويسعى مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات من جديد بعدما تعادل مع ليستر سيتى في الجولة الماضية، بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بجولة "البوكسينج داي" على ملعب "كينج باور".

كما تعادل الذئاب في الجولة الماضية مع ضيفه فريق توتنهام، بنتيجة 1- 1، على ملعب "مولينو"، فى ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة

من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي



وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، إنه سبق وأن إلتقى الفريقين في الدوري الإنجليزي 12 مرة، فاز صاحب الأرض في 6 مباريات، فيما حقق وولفرهامبتون الفوز في 3 مواجهات، وخيم التعادل على 3 مباريات أيضًا، وأحرز الشياطين الحمر 20 هدفًا في شباك وولفرهامبتون، بينما سجل الذئاب 9 اهداف في شباك مانشستر يونايتد.