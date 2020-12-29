أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية.
وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرةالشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيث
وقال رئيس الاتحاد المصري إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجاهد: إعادة تشكيل أجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء المنتخبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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