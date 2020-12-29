مجاهد: إعادة تشكيل أجهزة الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني إلغاء المنتخبات

أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرارات اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الصادرة اليوم تهدف لضبط القواعد والمعايير بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن توجيه الشكر للأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة

الشاطئية والنسائية والصالات لا تعني الغاء هذه المنتخبات، كما تضمن القرار نفسه إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لهذه المنتخبات وفق ارتباطاتها الرسمية ، حيثتأهل منتخب الصالات لكأس العالم، فيما أمام منتخب الشاطئية تصفيات أفريقيا ، كما يعد منتخب النسائية فريقا واعدا .

وقال رئيس الاتحاد المصري إن إعادة تشكيل هذه الأجهزة مرتبط بجدول انشطتها الرسمية لضبط قواعد العمل ووفق معايير تضمن تطوير هذه اللعبات.