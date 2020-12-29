يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي شروطه أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي نظير الاستغناء عن النجم الفرنسي بول بوجبا، بعدما أبدى البيانكونيري رغبته في اعادته لقلعة تورينو من جديد، حيث قالت صحيفة "ميرور" أن الشياطين الحمر لن يسمحوا للفرنسي بالرحيل إلا بمقابل كبير، وشرط الاستغناء عن أحد لاعبي خط وسط البيانكونيري آرون رامسي أو أدريان رابيو.

وتصدر بوجبا العناوين الرئيسية في الفترة الأخيرة للصحف الانجليزية مع

تكهنات مستمرة حول ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أو سيغادر، حيث كان وكيله مينو رايولا قد أطلق تصريحًا حول رغبة موكله في الرحيل عن ملعب "أولد ترافورد".

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا لن يرحل إلا إذا حصل مانشستر يونايتد على لاعب من الطراز العالمي في خط وسط البيانكونيري في صفقة تبادلية وأن

يكون يتمتع بقدرات مشابهة لبوجبا.

ويبدو أن لاعب خط الوسط الفرنسي، الذي يتبقى له عام واحد على عقده، سيغادر النادي في نهاية الموسم.

وكان مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير قد أكد مؤخرًا أن موقف بوجبا سيتحدد ويمكن ن يغير اتجاهه ويقرر البقاء إذا بدأ النادي في التنافس على الألقاب.