مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر beIN SPORTS اليوم 29/12/2020 yalla shoot في الدوري الأنجليزي

أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن اللاعبين عاشوا تحديا صعبا خلال هذا العام الاسثنائى داخل المستطيل الأخضر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال سولشاير في تصريحاته للموقع الرسمي لمان يونايتد "لقد كان تحديا مختلفاً وصعباً، ولكن مرة أخرى هذه هي الحياة للجميع الآن. لقد تمكنا من العمل والالتقاء ببعضنا البعض ولعب كرة القدم، نعم في ظل ظروف مختلفة وفي بيئات مختلفة، لكننا تمكنا من فعل أكثر ما نحب".

أضاف سولشاير "لقد كنا محظوظين جدًا. لقد حاولنا تحقيق أقصى استفادة، وأعتقد أن اللاعبين قدموا

أداءً جيدًا حقًا وكانوا في قمة التركيز ومحترفين حقًا. ربما يكون ذلك قد دفع الجميع إلى الأساسيات مرة أخرى لفترة من الوقت. بطريقة ما أعتقد أن ذلك جعل كل لاعب ينظر إلى نفسه ويقول هل أفعل الأشياء الصحيحة؟".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد "أعتقد أننا استخدمنا العام بشكل جيد. أعتقد أننا تعلمنا وتحسننا وبالتأكيد نريد أن نتخذ الخطوة التالية. لدينا نصف نهائي قادم في أقل من أسبوعين وهناك الكثير للعب من أجله. الدوري متلاحق للغاية وكل مباراة

تشبه نهائي الكأس".

وعن غياب الجماهير عن حضور المباريات بسبب كورونا، قال سولشاير "نحن نعرف بالتأكيد كم تعني لنا الجماهير في أولد ترافورد. أعتقد أننا يمكن أن نرى ذلك من خلال النتائج. التواجد في المنزل ومع المشجعين الذين يعرفون ما نحاول القيام به ويقدمون للاعبين الدعم والتشجيع، كان هذا أحد أهم الأشياء".

وتابع سولشاير "كل زملائي في الفريق وحتى اللاعبين القادمين من الخارج يتحدثون دائما عن مدى ولاء جميع جماهيرنا. لذلك لا يسعنا الانتظار لاستعادتهم وسنفعل ما في وسعنا للحصول على النقاط قبل عودتهم".