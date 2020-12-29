شوط سلبي بين أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين فريقي أرسنال وبرايتون بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزيالممتاز "البريميرليج".
وبدأ أرسنال مباراة برايتون بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني
خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا
خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج
ودخل أرسنال المباراة محتلا المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل برايتون المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة فى جدول الدورى الانجليزى الممتاز.
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