بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة هامه تجمع بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، مساء اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر، على أرضيه ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهابمتون بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق أحمد البلوشي.

أصبح مانشستر يونايتد على مقربة من الوصافة، حيث يتواجد

حاليًا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف ليستر سيتي والثالث إيفرتون، أي أنه في أي لقاء في الجولات المقبلة سوف يقتحم المركز الثاني، لاسميا أن لا بد على أي فريق بأن يتعثر ويحاول استغلال تعثرهما.

الشياطين الحمر الفريق الذي عاد إلى مستواه العالي، سوف يدخل اليوم اللقاء بتركيز عالي من أجل الانتصار ولا بديل عن ذلك، للاستمرار في الضغط على أقرب منافسيه لمحاولة التربع على الوصافة.

اليونايتد بعد التعادل في الجولة

الماضية أمام ليستر سيتي، سيحاول عدم تكرار السيناريو السابق، ويصب جل تركيزه الليلة أمام خصم جيد لا يستهان به، لاقتناص منه النقاط الكاملة بأي طريقة.

وفي المقابل، فرض وولفرهامبتون التعادل الإيجابي على توتنهام بهدف لكل منهما في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.

ويدخل وولفرهامبتون المواجهة بتركيز عالي ومعنويات مرتفعة، حيث يرغب بأن يحقق الانتصار ومحاولة تقديم مستوى مميز كما في المباراة الماضية، لاقتناص النقاط الثلاث أو على أقل تقديم الخروج بالتعادل.