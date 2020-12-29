مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم بتاريخ 29-12-2020 الدوري الانجليزي



يستضيف مانشستر يونايتد، فريق وولفرهامبتون، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل "مان يونايتد"، المركز الرابع، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وولرهامبتون، المركز الحادي عشر، برصيد 20 نقطة.

وسيسعى فريق "الشياطين الحمر"، للعودة لطريق الانتصارات، بعد تعثره في الجولة الماضية، وسقوطه في فخ التعادل، أمام مضيفه ليستر سيتي، بهدفين لمثلهما، ليفقد فرصة البقاء في مركز الوصافة.

بينما سيطمح وولفرهامبتون، لإيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، وتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

وكان وولفرهامبتون، قد سقط في فخ الخسارة أمام بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة عشرة، بعد أن حقق الفوز في الجولة السابقة، على في الجولة الماضية، وسقوطه في فخ التعادل، أمام مضيفه ليستر سيتي، بهدفين لمثلهما، ليفقد فرصة البقاء في مركز الوصافة.بينما سيطمح وولفرهامبتون، لإيقاف سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، وتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.وكان وولفرهامبتون، قد سقط في فخ الخسارة أمام بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الرابعة عشرة، بعد أن حقق الفوز في الجولة السابقة، على تشيلسي ، بالنتيجة ذاتها.

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