يعتبر نادي الاتحاد السكندري والملقب بـ “سيد البلد” ،”وزعيم الثغر” من أعرق الأندية المصرية، حيث يُعد أول نادي مصري شعبي، وطوال أكثر من مائة عام صنع تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات الاتحاد السكندري المصري.

يحتفل الاتحاد السكندري يوم 4 من شهر اغسطس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1914، ويتخذ من مدينة الاسكندرية مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب برج العرب.

وكان يستقبل الفريق مبارياته على ستاد الاتحاد السكندري والذي تم إزالته مؤخراً وهو اول ستاد بني فى افريقيا عام 1910 وكان به مدرج مكون من دورين، وهو ايضا أول ملعب فى العالم يتم رفع العلم الأولمبي الحديث عليه كان ذلك عام 1914، وتعتبر رابطة جماهير نادي الاتحاد هى الأولي فى مصر عام 1960.

ويعتبر نادي الاتحاد السكندري أول نادي مصري شعبي، حيث ان بداية تأسيسه كانت عام 1906 من الشعب المصري وكل الشعب المصري وبأيدي مصريين ليس بينهم أجانب، حيث كان لجمهوره دور كبير فى الكفاح ضد الاستعمار والأجانب.

كما يعتبر نادي الاتحاد السكندري أول نادي مصري يتكون من اتحاد واندماج أربع أندية وطنية شعبية هي (الاتحاد الوطني – الحديثة – الابطال المتحدين – السكندري)، وهو النادي المصري الوحيد الذي رفض وبإصرار اشتراك أجانب فى إنشاءه أو عضويته.

ويعتبر نادي الاتحاد السكندري أول نادي مصري يسافر فريقه لكرة القدم للخارج وكان له السبق فى تعريف الاوروبيين بوجود كرة قدم قوية فى مصر عام 1926، وسافر الفريق الى جنوب وشرق أوروبا فى رحلة أستمرت 50 يوماً لعب خلالها 13 مباراة فاز فى 12 مباراة وحقق نتائج أبهرت الاوروبيين حيث فاز على منتخبات وأندية كبري منها (منتخب بلغاريا 1-صفر، منتخب ازمير التركي 3-صفر، ناجي فناربخشة 2-صفر، نادي جلطا سراي 5-صفر).

كما لعب الاتحاد السكندري بدعوة من رئيس تركيا “كمال أتاتورك” مباراة مع فريق الجيش التركي القوي والتي فاز بها زعيم الثغر بنتيجة (3-صفر) فى حصور الرئيس التركي.

ويفتخر نادي الاتحاد السكندري يتقديم عشرات اللاعبين لمنتخب مصر أشهرهم: (محمود حوده “أبو رجل دهب” – السيد حوده – الديبه – كمال الصباغ – فهمي جميعي – شتا – عبدالجبل حميده – سعد راشد – احمد كاطو – يسري سليمان – احمد أباظه – جابر الخواجه – فؤاد مرسي – محمد عبدالنبي – احمد صالح “الصخره السوداء” – طلعت فواز – شحته الاسكندراني “ملك خط النص” – الجارم – عادل البابلي – بوبو “وزير الدفاع” – عرابي “حارس المرمي الوحيد فى العالم الذي صد 5 ضربات جزاء فى مباراة واحدة” – طلعت يوسف – سمير مخيمر – الكيلاني – فكري مرسي – وحيد حسن – السيد كروان – رزق نصار – محيي عثمان – محمد عمر – طارق العشري).

كما يفتخر جمهور نادي الاتحاد السكندري ان من بين عشاقه كوكب الشرق “السيدة أم كلثوم” الرئيس الشرفي للنادي والتي ترجمت حبها للنادي فى إحياء حفلات سنوية فى الستينات دون مقابل وايرادتها لصالح النادي، ومن أشهر حفلاتها تلك الحفلة التي اقيمت على ستاد الاتحاد السكندري فى حضور هشرة آلاف شخص حيث فتحت ستاره المسرح المقام وسط الملعب وظهرت السيدة أم كلثوم بالفستان الأخضر وتضع على صدرها شعار النادي.

إليكم سجل بطولات نادي الاتحاد السكندري منذ تأسيسه

المركز الثالث مرتين.

كأس مصر

البطل 6 مرات أعوام: (1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976).

كأس السلطان حسين

البطل عام: (1934).

وصل الى الادوار النهائية 3 مرات أعوام: (1926، 1928، 1930).

دوري منطقة الاسكندرية

البطل 27 مرة: بداية من عام 1926 حتي عام 1953.

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