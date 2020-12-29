شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. عناق وأحضان بين ساسي ومصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بث التونسي فيرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور انستجرام من داخل غرفة خلع ملابس فريق الكرة بنادي الزمالك ورغم التنبيه على إجراءات التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية إلا أن التونسي ساسي، ظهر في الفيديو وهو يقوم بمصافحة ومعانقة زميله بالفريق مصطفي محمد بعد وصلة مدح من كلاهما للآخر وان كل منهما يفتقد الأخر وطلب مصطفي محمد في نهاية الفيديو احتضان ساسي:«قائلًا هات حضن يا صاحبي» . الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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