شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ميرور تكشف موقف توتنهام من جاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، موقف توتنهام من التعاقد مع جاريث بيل بشكل نهائي، عقب نهاية فترة إعارته، وانتقل بيل إلى توتنهام، مطلع هذا الموسم، قادما من ريال مدريد، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن ريال مدريد لن يمانع رحيل بيل إلى توتنهام بشكل نهائي، لكن المفاجأة تكمن في قرار السبيرز بالتراجع عن شراء النجم الويلزي.
ولم يحدث بيل التأثير المنتظر منه مع توتنهام، منذ عودته إلى ناديه السابق، خاصة أن الإصابات أبعدته عن العديد من المباريات.
وشارك بيل، مع توتنهام حتى الآن في 11 مباراة فقط، في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف.
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الوضع في مصر
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اصابات
133,900
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تعافي
110,436
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وفيات
7,466
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