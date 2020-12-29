شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يعود لبرشلونة بعد إنتهاء إحتفالات أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، عصر اليوم الثلاثاء، بعد أن أمضى 6 أيام في موطنه روزاريو بالأرجنتين، حيث احتفل بأعياد الميلاد مع عائلته، وتعافى من إصابته في الكاحل الأيمن.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا، أكد فيه أن ميسي وصل إلى صالة الرحلات الخاصة في المطار منذ ساعات قليلة، وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد وصل ميسي برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، وذهبوا إلى منزلهم في كاستلديفيلس بسيارة كانت تنتظرهم.

وأوضحت الصحيفة، أن تم تطويق منطقة وصول ميسي، على عكس وصوله الأخير، بعد معسكر منتخب الأرجنتين، حيث انزعج ليو من أسئلة الصحفيين حول علاقته بزميله أنطوان جريزمان، وبالتالي تواجد الصحفيين على مسافة معينة من ميسي وعائلته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا يستبعد أن يتواجد ميسي في مدرجات كامب نو، اليوم الثلاثاء، لمؤازرة زملائه أمام إيبار إلى جانب باقي المصابين، مثل جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي.