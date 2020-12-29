شكرا لقرائتكم خبر عن «فوربس»: ميسي ورونالدو ونيمار ضمن الأكثر ربحًا في العالم خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتادت مجلة «فوربس» الأمريكية، التركيز على المشاهير الأكثر ربحًا سنويًا، عبر تقديم أسماء العشرة الأبرز على مستوى مشاهير العالم، والتي بالتأكيد تأثرّت بجمود الأعمال الفنية عالميًا لأشهر وتوقّف مباريات كرة القدم والسلة، إثر تفشي جائحة «كورونا»، إلا إن في عامنا الحالي 2020، عارضة الأزياء الأمريكية تجد كايلي جينر على رأس القائمة، وهي شقيقة عارضة الأزياء كيم كاردشيان، وتبلغ من العُمر 23 عامًا، إذ حصدت حوالي 590 مليون دولارًا.

تلك الشابة، التي ضمتها المجلة كواحدة ضمن الـ100 الأكثر شهرة في عام 2017، وكانت إحدى أصغر هؤلاء، يرجع مصدر قطاع كبير من أموالها إلى بيع حصتها في شركتها لمستحضرات التجميل إلى شركة ثانية للمكياج أمريكية، حسب المجلة، ويحل في المرتبة الثانية من بعدها زوج شقيقتها «كاردشيان»، وهو مغني الراب كيني ويست، والذي أدخل حوالي 170 مليون دولارًا، وكان قد تسبب في جدل وتلقى السخرية من الأمريكيين، الأشهر الماضية، حينما قرر الترشح للانتخابات الأمريكية ثم سرعان ما انسحب ولم تكن زوجته كيم تدعمه في خطوته السياسية تلك.

الفنانة وعارضة الأزياء الأمريكية كايلى جينر - صورة أرشيفية

في المقابل، أرجعت المجلة السبب وراء ربح «ويست» إلى اتفاقية أجراها مع أحد أبرز العلامات التجارية للأحذية الرياضية في العالم، إذ حل وينتعلها عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقّى الانتقادات على تصاميمها التي وصفت بـ«الغريبة» لكن ظل يرتديها، ثم يحتل في المرتبة الثالثة لاعب كرة المضرب السويسري، روجر فيدرير، حاصدًا 106.3 مليون دولارًا، ثم يسيطر على المركز الرابع في القائمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحصاد حوالي 105 مليون دولارًا.

ويليه مُباشرة ليونيل ميسي، لاعب كرة القدم الأرجنتيني، بمبلغ 104 مليون دولارًا، من بعدها الممثل الأمريكي تايلر بيري، فتصل حجم الأموال التي ربحها خلال العام 97 مليون دولارًا، ويحصل نيمار، لاعب كرة القدم البرازيلي، على 95 مليون دولارًا، أما المذيع والممثل الأمريكي هوارد ستيرن، جمع 90 مليون دولارًا، كذلك يسيطر لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس على 88.2 مليون دولارًا على المركز التاسع، وأخيرًا يتصدر المصارع والممثل الأمريكي الكندي دوين جونسون، رقم 10 في القائمة، والذي ربح عامنا الحالي 87.5 مليون دولارًا.

ميسي ورونالدو - صورة أرشيفية

الممثل دوين جونسون - صورة أرشيفية